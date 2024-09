Crolla palazzina a Saviano 3 vittime e 2 feriti | famiglia distrutta ipotesi gas

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia cambia alle 7.05, non dimenticherà più questa giornata, comune di 15mila anime dell’area nolana. Un boato scuote il torpore di una domenica mattina qualsiasi. Un’esplosione devasta unadi due piani, distruggendo un’intera. Sono morti due bambini e la loro la mamma.un altro fratellino e il padre, l’uomo in modo grave. In serata, all’appello manca ancora la nonna. “Ero in casa quando ho sentito il boato, ho pensato ai fuochi pirotecnici di qualche festa patronale” dichiara il sindaco Vincenzo Simonelli. “Ma dopo una decina di minuti – aggiunge – mi ha chiamato il maresciallo dei carabinieri per informarmi dell’accaduto. Sono senza parole”. L’edificio di contrada Masseria Carlona, a poca distanza dal centro, è ridotto a un cumulo di macerie. Orrenda la scena agli occhi dei primi soccorritori.