Cina | progresso medicina spaziale contribuira’ a futura esplorazione dello spazio

(Di domenica 22 settembre 2024) Hangzhou, 22 set – (Xinhua) – La stazionecinese ha ottenuto risultati iniziali nel campo della mediche contribuiranno ai futuri sbarchi lunari con equipaggio e ad altre missioni diprofondo, secondo il Second Frontier Forum of Space Medicine che si e’ aperto ieri ad Hangzhou, nella provincia cinese orientaleZhejiang. Durante il forum di due giorni, esperti e studiosi scambieranno teorie all’avanguardia, condivideranno le tendenze di sviluppo nella medi, e discuteranno di argomenti importanti come l’assicurazione della sopravvivenza extraterrestre per gli astronauti nelle missioni diprofondo.