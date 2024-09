Beetlejuice Beetlejuice supera Transformers One negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Testa a testa al botteghino di Stati Uniti e Canada questo fine settimana. A differenza di quanto previsto da esercenti e Studios, l'ha spuntata '', che ha soffiato il primo gradino del podio al nuovo arrivato 'One'. Il sequel di Tim Burton ha incassato 26 milioni di dollari e resta il film pi√Ļ visto nelle sale per il terzo weekend consecutivo, con un bottino complessivo di 225 milioni a livello nazionale e di 330 milioni a livello globale. La storia delle origini di Optimus Prime e Megatron, i duenemici giurati, ma un tempo uniti come fratelli, si √® fermata a 25 milioni. √ą un debutto magro per il film d'animazione di Paramount e Hasbro (in Italia il 26 settembre per Eagle Pictures), che √® costato 75 milioni.