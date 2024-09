Aumentano gli alunni stranieri | Bisogna introdurre lo Ius scholae

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Cresce il numero di minorinelle scuole della città. Degli oltre 12.400che frequentano gli istituti imolesi, infatti, circa 1.900 (il 15%) non ha cittadinanza italiana. E questo nonostante molti siano nati e cresciuti nel nostro Paese. Per loro, il Pd chiede al Governo lo ius, vale a dire il riconoscimento della cittadinanza ai minori che hanno compiuto un ciclo di studi in Italia al posto dello ius sanguinis, che riconosce invece la cittadinanza ai minori per discendenza diretta da genitori italiani. E con questo scopo porterà presto in Consiglio comunale un Ordine del giorno, proposto da Chiara Sorbello (capogruppo) e da Sonia Manaresi e firmato dagli altri componenti del gruppo Dem nell’Aula di piazza Matteotti.