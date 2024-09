Alla scoperta dei luoghi segreti del Manzoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Teatro come non lo si è mai visto. E anche dove non lo si è mai visto, in quegli spazi solitamente vietati al pubblico. A condurre lo spettatore-visitatore, in mano un’apposita radioguida, c’è una donna – la magnetica Roberta Bosetti – che passeggia. Sola. L’invito è quello di seguirla, il ritmo scandito dvoce di lei che intanto parla. Di sé, ma così facendo anche di tutti noi. La donna attraversa il teatro ma anche il tempo che l’ha cambiato, pensa, ha un teatro nella testa. Guarda le cose come nessuno mai, crea paesaggi immaginari che coniugano realtà e finzione, e che si istituiscono come rifugio di un’identità collettiva.