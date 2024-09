?? Lione-Marsiglia il Pronostico | info match probabili formazioni e scommesse vincenti

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Il posticipo della quarta giornata di Ligue 1 ci regala una sfida di altissimo livello: ildi Sage affronta in casa ildi De Zerbi in unche promette scintille. Con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi e ambizioni europee, lo scontro è decisivo per capire chi sarà davvero protagonista in questo campionato. Scopriamo insieme pronostici,e tutte le curiosità del! Ilin Crescita: Risalita Lenta ma Costante Ilsta lentamente risalendo la china. Il recente pareggio contro il Lens, sebbene privo di emozioni, rappresenta un passo avanti, soprattutto dopo la vittoria contro lo Strasburgo. In unequilibrato, entrambe le squadre hanno preferito non rischiare troppo, cercando di prolungare la propria serie positiva e evitare sconfitte che avrebbero potuto minare il morale.