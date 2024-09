?? Schedina pronta Bundesliga | le scommesse vincenti del 22 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Laci regala una domenica spettacolare con tre grandi partite in programma. Abbiamo selezionato i migliori pronostici per aiutarti a costruire la tua scommessa vincente. Segui i nostri consigli per puntare sui match del campionato tedesco e vivere una giornata di emozioni e vincite! Bayer Leverkusen vs Wolfsburg – Ore 15:30 Pronostico: Multigol 2-4 squadra casaQuota: 1.55 Il Bayer Leverkusen affronta il Wolfsburg in un match che promette spettacolo. I padroni di casa hanno dimostrato una grande solidità offensiva nelle ultime partite, e ci aspettiamo che segnino tra 2 e 4 gol.