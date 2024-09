Youssef morto nel bagno della cella a fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Non sarebbe riuscito ad uscire daldove aveva appiccato l’incendio, dandoad un materasso, perché la porta sarebbe rimasta ostruita dalla pesante branda del letto che aveva trascinato dentro, forse con l’aiuto dall’esterno dell’altro detenuto. È questa una delle ipotesi su cui lavora la Procura di Milano in relazione alla morte del diciottenne tunisinoMokhtar Loka Barsom, avvenuta il 6 settembre nel carcere di San Vittore, dove era rinchiuso dallo scorso luglio in attesa di giudizio per una rapina. Dagli esami autoptici è emerso che il giovane èper le esalazioni del fumo del rogo, che potrebbe essere stato appiccato per una forma di protesta.