UcrainaSalvini | ok Europarlamento a uso armi vs Russia sconcertante

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (askanews) – “difensive per l’Ucraina sì,per andare a colpire e uccidere inavvicinandoci alla Terza Guerra Mondiale no. Su questo il governo italiano e’ assolutamente chiaro e compatto. E la Lega assolutamente convinta”. Mentre è “” il disco verde dell’all’Ucraina per l’utilizzo distraniere per colpire inobbiettivi militari. Lo ha affermato il vicepremier segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della partecipazione al gazebo milanese del Carroccio nell’ambito della mobiltazione contro la sua condanna al processo Open Arms. “Quando passa che si può andare ad attaccare in– ha sottolineato Salvini- ci si avvicina alla guerra” e “io la guerra non la voglio lasciare ai miei figli”. L'articolo Ucraina,Salvini:oka usovsproviene da Ildenaro.it.