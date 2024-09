Sequestrati a Boccia anche gli occhiali-spia dei video alla Camera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Tra i vari "supporti informatici"a Maria Rosarianella sua casa di Pompei ci sonoi famosismart, I Ray-Ban Stories usati per girare deiall'interno dei locali di Montecitorio, in barba al divieto di registrare filmati o scattare fotodei deputati. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, su delega della procura di Roma, hanno infatti perquisito l'abitazione della 41enne in relazione all'indagine nata ddenuncia dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano a seguito della vicenda della mancata nomina a consigliera per i grandi eventi del MiC. Â Come anticipato da Dagoi militari si sono recati a Pompei dove hanno acquisito il cellulare della donna e altri supporti informatici nell'ambito dell'indagine coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Francesco Cascini.