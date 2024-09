Promozione Lunano 2-0 sulla Vigor Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Primo tempo equilibrato ma locali in vantaggio. Ripresa con gli ospiti, ancora a zero punti, più intraprendenti VALLESINA, 21 settembre 2024 – Seconda vittoria consecutiva per il, che supera lagrazie ai sigilli delle due punte Donati e Zazzeroni. Primo tempo equilibrato ma con poche palle goal: si segnalano un possibile tocco con il braccio in area biancoverde non segnalato dalla terna arbitrale e un paio di interventi di Adebiyi. Illa sblocca al minuto 33: progressione centrale di Diomede che apresinistra per Pagliardini, il numero 7 con il mancino mette un pallone al bacio per Donati, che a pochi passi dalla porta di testa deve solo appoggiare in porta.