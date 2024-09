Pedofilia su Internet | File scaricati per errore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Mi vergogno per quello che ho fatto, è stato un grosso, sono caduto in una trappola in Rete e poi ci sono rimasto invischiato". E’ questo, in estrema sintesi, il ‘succo’ della spiegazione fornita al giudice delle indagine preliminari dal 27enne riminese finito in carcere nell’ambito di un’operazione contro la diffusione di materiale pedopornografico coordinata dalla procura del tribunale di Bologna. Sullo smartphone che il ragazzo ha consegnato di sua spontanea volontà agli agenti della polizia postale e delle comunicazione, è stata rinvenuta una vera e propria galleria degli orrori, contenente 600 video e una quarantina di immagini ritraenti minorenni in situazioni sessualmente esplicite. Veri e propri abusi, perpetrati da persone adulte nei confronti di bambine e bambini a volte poco più che neonati.