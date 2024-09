Parto d’urgenza a Capri possibile grazie a pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnche oltre che la mamma, una 44enne originaria dello Sri Lanka, fa felice anche l’Asl Napoli 1 per la scelta di aver dotato il presidio ospedaliero Capilupi didi unefficace. Tutto è iniziato – spiega una nota dell’azienda sanitaria locale – quando la donna ha varcato le porte delin preda a forti dolori: immediato il triage e la consapevolezza di un travaglio ormai prossimo. La donna è arrivata ieri verso le 9 del mattino. Le sue condizioni, seguite subito dall’ostetrica di turno, non lasciavano spazio a dubbi: la dilatazione era ormai avanzata e la rottura delle membrane aveva già segnato l’inizio del processo del. In situazioni simili, spesso si opta per un trasferimento presso strutture più attrezzate, come gli ospedali di Napoli.