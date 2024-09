Palermo Cesena 0-0 un punto d’oro per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Uneccellente, il primo conquistato dalin trasferta. Non era facile, ilè una corazzata destinata a competere per le piazze che contano una volta che Dionisi avrà a disposizione l’intera rosa. Ilnon ha dato spettacolo come aveva fatto contro Sassuolo e Spezia, ma ha condotto un match robusto, da squadra matura e ben disposta in campo, concentrato e deciso a non commettere gli errori che sono costati cari sinora. Mignani, orfano di Berti (in infermeria), in difesa innesta al posto di Ciofi un poderoso Prestia che bene o male annulla prima Henry e poi Brunori. A centrocampo piazza Adamo per cercare dinamismo e velocità persi con l’assenza di Berti e lascia in panchina Antonucci. Sono le due sorprese di giornata di Mignani che le indovina tutte.