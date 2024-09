Moto3 GP Emilia-Romagna 2024 | griglia di partenza e risultati qualifiche Furusato in pole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Taiyoconquista laposition nelledel GP dell’di. Sul World Circuit Marco Simoncelli di Misano, il pilota giapponese è il più veloce e scatterà davanti a tutti in virtù del suo crono di 1:40.394: per lui si tratta della primain carriera. In prima fila con lui partiranno David Alonso e Angel Piqueras. Completano la top 5 lo spagnolo Ortolà e l’azzurro Stefano Nepa. Di seguito, ecco lacompleta.Alonso Piqueras Ortolá Nepa Veijer A.Fernández Muñoz Rueda Kelso Holgado Lunetta Farioli Bertelle Yamanaka Ogden Suzuki Almansa Roulstone Rossi Carraro Esteban Zurutuza Pérez Dettwiler Buasri, GPdiinSportFace.