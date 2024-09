Milano 3 chili di hashish in casa | arrestati due egiziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)– Sono stati controllati dagli agenti della Polizia di Stato diche avevano individuato un appartamento come possibile deposito della droga. Sono così statiduedi 34 e 24 anni (quest'ultimo già sottoposto a obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria). Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno individuato un appartamento di uno stabile in via Lario come possibile magazzino di droga. I poliziotti hanno notato il 24enne uscire dallo stabile per andare nei pressi di un minimarket in viale Stelvio in attesa di qualcuno, mentre il 34enne, uscito dallo stesso stabile qualche minuto dopo, si è incamminato verso un parchetto di viale Stelvio con il suo cane.