Mario Sechi | i primi due anni di governo in due parole

(Di sabato 21 settembre 2024) Tra un mese ilfarà il giro di boa del secondo anno, sono successe molte cose, viviamo tempi straordinari, l'Italia naviga in una tempesta che sta ridisegnando gli equilibri mondiali, ma se guardiamo il panorama delle democrazie e noi, una parola si impone su tutte le altre: stabilità.L'Italia ha una condizione quasi unica di durata e solidità del potere esecutivo e della sua leadership. Per questo è grande il contrasto tra il rumore che fa la sinistra - con il coro dei giornali e dei talk show - e la politica della continuità di Palazzo Chigi. Mentre gli editorialisti à la page vaneggiano cataclismi governativi e, signora mia, si lamentano della classe dirigente della destra, l'esecutivo sta per varare la sua terza legge di Bilancio in un clima consolidato di fiducia degli investitori.