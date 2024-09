Mariano Di Vaio pubblica una foto della moglie Eleonora Brunacci che preoccupa | Pregate per lei

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Unae un messaggio che stanno suscitando non pocazione anche perché non sono accompagnati da una spiegazione.Diha condiviso uno scatto mentre teneva la mano alla, era stesa su un lettino dell’ospedale. Al braccio36enne il braccialetto ospedaliero. Nessuna delucidazione sul perchésia ricoverata, ma solo l’invito a pregare per lei. “per Ele”, ha scritto Diche nella storia successiva ha rivelato di star provando a tenere la mente impegnata per non pensare troppo. Rimane quindi il mistero, e questo fa aumentare lazione, sulle condizioni di salute di Elenora.