LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | inizia la Q2 Bagnaia sfida Martin occhio a Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 22° la temperatura dell’aria. 11.10 Splende il sole a Misano, una bella notizia dopo l’ennesima tragedia che ha funestato l’negli ultimi giorni. 11.09 La Q2 inizierà alle 11.15 e durerà 15 minuti. Ricordiamo che la griglia di partenza varrà sia per la Sprint Race di oggi pomeriggio sia per la gara di domani. 11.08 Sprofonda invece Jack Miller, nono in questa sessione e quindi partirà diciannovesimo. 11.06 Binder e Oira quindi sono in Q2, rimane fuori di poco Di Giannantonio che è terzo, poi Raul Fernandez, Marini, Mir. 11.05 Sembrano essere Binder e Oira i due piloti ad approdare al Q2, ma ora ci prova Miller. 11.04 Caduta di Augusto Fernandez, mentre Marini e Mir fanno discreti tempi, ma sono in quinta e sesta posizione. 11.03 Binder fa la voce grossa! 1:31.