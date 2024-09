Lazio Baroni | Pedro o Noslin per il Taty Juric? Dispiace per chi viene sostituito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma 20 settembre 2024 - Dopo la prima giornata di Champions League è il momento di tornare a pensare al campionato, in attesa di quando, settimana prossima, comincerà anche l'Europa League. Tempo al tempo però in casa, perché prima c'è da pensare alla Fiorentina nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A. Una sfida delicata per la squadra di Marco. Ecco le sue parole dalla sala stampa all'interno di Formello. La conferenza stampa comincia con una valutazione disu che tipo di squadra servirà per fare un buon risultato al Franchi e delle situazioni di recupero relative a Castellanos e Gigot. "Sarà una partita complicata come tutte. Sappiamo le difficoltà, ma sappiamo anche come ci arriviamo. La squadra sta bene, ha svolto una settimana di lavoro buona anche se non è stata completa, è una settimana corta ma abbiamo fatto un buon lavoro.