La scuola di musica di nuovo sommersa | In salvo gli strumenti

(Di sabato 21 settembre 2024) LadiArtistation è per la terza volta l’epicentro dell’alluvione che ha colpito Faenza: le acque del Marzeno, seguendo lo stesso copione, hanno attraversato i campi di San Martino, risalito via Cimatti e imboccato via Silvio Pellico, diteatro di scene dal sapore bellico. Artistation da quel 2 maggio 2023 si era già risollevata due volte: dopo la prima alluvione e dopo la seconda, grazie al lavoro dei volontari, a un torrente di donazioni, ma anche in virtù dell’affetto degli iscritti per unadinata anche con il principio di avere tasse d’iscrizione accessibili, volutamente aperta a tutti, in linea con la natura popolare del quartiere in cui ha sede.