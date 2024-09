Joshua-Dubois stasera in tv Mondiale pesi massimi IBF | dove vedere il match in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Anthonycontro Daniel. C’è un altro combattimento per il titolodei, questo in quota IBF: è un affare tutto britannico. Anzi, tutto londinese, visto che i due contendenti sono non proprio di Londra in quanto tale, ma comunque dei dintorni. LA DIRETTA LIVE DIINTORNO ALLE 23.30 Per AJ è la grande occasione di ritornare ad avere un ruolo di primo piano nel pugilato globale, quello che ha perso a causa dell’avvento di Oleksandr Usyk prima ancora di Tyson Fury, dato che è l’ucraino ad averlo battuto due volte. Per, in arte Dynamite o Triple D, è la possibilità di ricercare quello che ha già invano provato a raggiungere a Wroclaw nel 2023 proprio contro Usyk. In qualsiasi caso, per il vinicitore si apriranno varie porte, per lo sconfitto resta da capire quante se ne chiudono.