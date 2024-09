Ironman 2024 al via a Cervia il messaggio dopo l’alluvione | Forza Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)(Ravenna), 21 settembre– L’alba degliè iniziata alle 7.30 in punto quando gli oltre 3.000 triatleti della ‘lunga distanza’ sono partiti dalla spiaggia libera diper tuffarsi nelle acque calme e tiepide del mare romagnolo. La corsa che ha dato inizio alla prima prova non ha deluso le aspettative nella 7° edizione diItaly Emilia-, unica data italiana del circuito americano e la più partecipata a livello mondiale. Prima della partenza non è mancato undi vicinanza “”. Inoltre, il comune di- in collaborazione con iman – ha attivato una raccolta fondi a sostegno dei territori vicini alluvionati nei giorni scorsi. La raccolta fondi sarà promossa in vari punti dell’organizzazione, tra cui all’Infopoint dell’organizzazione di, sulla spiaggia libera.