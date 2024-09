Inter-Milan Fonseca recupera un elemento in difesa Altre scelte già fatte – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024)studia prima digiocatori per le sue rotazioni. Un recupero riguarda in particolare la, anche se ledi formazione – così come specificato questa mattina su Tuttosport – sembrerebbero già state prese. RECUPERO – Ieri aello, il tecnico Pauloha condotto una seduta di allenamento dedicata alle prove tattiche in preparazione del derby contro l’, in programma domenica sera a San Siro. Tra le note positive per il tecnico rossonero, si è registrato il parziale ritorno di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, assente dal 28 agosto a causa di un infortunio alla caviglia, ha partecipato a una parte dell’allenamento e oggi effettuerà un ultimo provino. In caso di esito positivo, Thiaw potrebbe essere inserito tra i convocati, offrendo così un’opzione in più per larossonera.