Incidente a Paderno Un motociclista di 47 anni sbanda e cade poi muore durante il trasporto in ospedale

(Di sabato 21 settembre 2024)Dugnano (Milano) – Ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra. Non ce l’ha fatta un 47enne, mortoilin. L’è avvenuto venerdì sera, all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e la Statale dei Giovi. Una caduta rovinosa sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto sono infatti arrivati gli equipaggi di un’ambulanza e un’automedica del 118, che hanno provato a rianimare ilper poi trasportarlo in codice rosso all’Niguarda di Milano. Troppo critiche le sue condizioni: poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 47enne. Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale diDugnano, che hanno effettuato i rilievi.