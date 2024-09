I giovani soli tentati dall’azzardo L’incubo dietro il mondo online Becattini | Minorenni in pericolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) "Il gioco d’azzardo continua ad essere una rete dentro la quale in molti cadono, una rete che si è estesa alcatturando ancora più utenti. "Il gioco è meno fisico e più. Una domanda nuova che cattura giocatori di ogni età, del resto chi non ha uno smartphone tra le mani? E in rete c’è un gioco per tutti" spiega Marco, responsabile SerD Arezzo e direttore area dipartimentale dipendenze Asl Toscana Sud Est. Dottore chi arriva quindi al Serd? "Allo stesso modo sta cambiando l’utenza che arriva ai servizi per le dipendenze. Sono sempre più, prevalentemente maschi e con una predilezione per il gioco on line, spesso con una situazione debitoria già compromessa.