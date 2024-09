F1 fuoriprogramma a Singapore | iguane protagoniste nella FP3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Unnel corso della terza sessione di prove libere del GP di, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay la FP3 è stata interrotta per via di un’invasione sul tracciato. Il riferimento è allein pista. Non è una cosa così strana, considerando il luogo in cui tutto sta avvenendo, ma è certamente inconsueto che la bandiera rossa sia entrata in azione per questo motivo. Divertente lo scambio via radio tra Max Verstappen e il suo box sulla situazione. “C’è di nuovo una lucertola in pista, questa volta più piccola“, il messaggio iniziale. La risposta successiva: “Abbiamo capito, forse Godzilla ha avuto un figlio“. Così Carlos Sainz (Ferrari): “Un’altra lucertola al turno nove”, mentre George Russell (Mercedes) ha avvisato: “Un’altra lucertola, ma questa volta diversa“.