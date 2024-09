È stata la mamma a sparare al figlio Svolta choc sulla tragedia familiare di Verona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Due colpi di arma da fuoco. In una strada silenziosa di Vago di Lavagno ad una decina di chilometri da, verso le 14.30, si è consumata unache ha scosso il paese della provincia veneta. Appresa la notizia, il sindaco ha indetto il lutto cittadino e annullato lo spettacolo serale che si sarebbe dovuto svolgere al Forte San Briccio. La notizia del dramma è arrivata nella serata di venerdì 20 settembre. Nella cucina di una villetta a due piani, in quei pochi attimi si è consumata unae sul pavimento giacciono il corpo senza vita di una donna di 58 anni e quello deldi 15 anni, in condizioni disperate, portato all’ospedale in gravissime condizioni dai sanitari del Suem. Fino alla serata di venerdì sembrava essere l’ennesimo femminicidio, con ildi Alessandra ferito nel tentativo di salvare la madre dalla furia del padre.