Assalto cacciavite in mano in un supermercato di Lodi | 59enne incastrato da jeans e felpa

(Di sabato 21 settembre 2024)in pugno in undi. Il malvivente ha minacciato la cassiera, prelevando banconote per circa 70 euro. Alcuni clienti e dipendenti del negozio sono però intervenuti cercando di bloccarlo e fotografandolo con i propri telefoni cellulari, riuscendo anche a recuperare il denaro sottratto, mentre a lui non era rimasto che darsi precipitosamente alla fuga, a bordo di una bicicletta. I poliziotti della locale sezione volanti, intervenuti sul posto, hanno quindi avviato una prima attività di indagine acquisendo le prime informazioni circa la dinamica dell'evento, la descrizione fisica dell'autore e un fotogramma fornito dai testimoni presenti. La rapina risale a domenica scorsa. L'accusato è un uomo robusto con capelli corti brizzolati, vestito cone unadi colore blu scuro.