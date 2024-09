Via Sicilia Tanti e Lucherini | In attesa delle verifiche per il procedimento di autotutela invitiamo tutti alla prudenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – “Ildiriguardo l'antenna di viaè ancora in corso e siamo inquindi di comprendere se avrà esito positivo. Preme sottolineare che ledel caso, per norma, sono affidate ad un organo tecnico e terzo che - anche comprensibilmente - è estraneoparte politica”. Il vicesindaco Luciae l'assessore all'urbanistica Francescachiariscono la posizione dell'Amministrazione riguardo la questione dell'antenna di radiotelefonia instta in via. “Non è un mistero per nessuno che sono stata tra coloro i quali ha ritenuto opportuno in merito all’antenna di viadare il via aldiper verificare se, in ipotesi, ci fossero stati passaggi da approfondire – dichiara il vicesindaco Lucia