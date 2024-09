Vaticano in deficit E il Papa vara l’austerity per i Cardinali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilsta affrontando una situazione finanziaria critica. A informarci delle novità, piuttosto clamorose, è la Reuters, che ha evidenziato le novità contenute in una lettera diFrancesco indirizzata ai. Nella missiva, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di uno “sforzo per azzerare il disavanzo, tagliare il superfluo e ridistribuire i ricavi”. Una richiesta che fa seguito all’aumento deloperativo, che ha raggiunto gli 83 milioni di euro nel 2023. Richiesta di trasparenza e riduzione dei costiFrancesco ha richiesto un profondo impegno da parte del collegiozio, con il fine di gestire le finanze vaticane in modo più rigoroso. Francesco ha parlato di una “gestione trasparente” capace di “reperire risorse esterne”. Un cambiamento fondamentale per sostenere la missione della Chiesa.