Tutti contro il Mondiale per Club ma alla fine i calciatori giocheranno l’14% di partite in più Marca

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giocatori e allenatori hanno alzato la voceil calendario. A breve dovrebbe anche iniziare ilper, competizione che andrebbe ad intasare ulteriormente il calendario. Più, più competizioni, più rischi per i giocatori. Ma quanto questo è vero? Se lo è chiesto il Cies Football Observatory che ha pubblicato una proiezione fino al 2028. Lo studio è stato ripreso da. Lo studio ha l’obiettivo di quantificare quanto isaranno maggiormente impegnati. “Le Leghe nazionali (Serie A, Premier League, Liga, etc) hanno il peso maggiore nell’organizzazione del calciomaschile. Tra il 2012 e il 2024 hanno rappresentato l’82,2% del totale dellegiocate dainei 40 campionati presi in esame.