Trump ' se non vinco Israele sarà sradicato'

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Se non, penso che". Lo afferma Donald, sottolineando che"più di qualsiasi altro" Paese "deve battere". Parlando all'Israeli American Council, ha poi assicurato che, seeletto, ripristinerà il suo 'travel ban' e lo amplierà per prevenire ai rifugiati di Gaza di entrare negli Stati Uniti. "Vieterò il reinsediamento dei rifugiati dalle zone infestate dal terrorismo come Gaza, sigillerò il confine e ripristinerò il travel ban", ha detto. Ha poi affermato che "con Kamala Harrisannientata. Gli ebrei che votano Harris dovrebbero farsi vedere. Quando ero presidente non avevate problemi", ha detto. "Se Harriseletta, l'Iran otterrà rapidamente armi nucleare in grado di uccidere molte persone", ha aggiunto