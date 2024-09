Tale e Quale Show 2024 stasera su Rai 1 la nuova edizione | cast anticipazioni e imitazioni della prima puntata | 20 settembre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’è grande attesa per il ritorno di, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti inserata su Rai1. Scopriamo tutte le, la giuria e ledi, venerdì 202023.su Rai 1,e giuria Da venerdì 20alle 21.30 al via la quattordicesimadi ““, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma, acclamato da critica e pubblico e fiore all’occhielloRai, è pronto a regalare ai telespettatori otto prime serate all’insegna all’insegnamusica, del divertimento e delle emozioni. Per la 14esimaCarlo Conti e tutta la squadra hanno voluto introdurre delle importanti a novità.