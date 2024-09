Sophia Loren compie 90 anni | Napoli celebra la sua diva più amata

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) La star del cinema mondiale festeggia il compleanno: un viaggio tra aneddoti, ricordi e l’eterno amore per90la sua. Da Pozzuoli a Hollywood, un viaggio nella vita dell’icona partenopea tra aneddoti e ricordi., icona del cinema italiano e orgoglio dioggi 90. La, nata come Sofia Villani Scicolone, ha portato lo spirito partenopeo sui più grandi schermi del mondo, diventando un’ambasciatrice senza tempo della cultura napoletana. Dalle strade di Pozzuoli alle luci di Hollywood Nata a Roma il 20 settembre 1934,ha sempre considerato Pozzuoli la sua vera casa. “Non sono italiana, sono napoletana. È un’altra cosa“, ha spesso dichiarato l’attrice. In Via Solfatara 5, accanto all’Anfiteatro Flavio, la piccola Sofia visse un’infanzia segnata dalla guerra e dalla fame.