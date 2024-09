Si infiamma il fronte israelo-palestinese Iran | Tel Aviv subirà risposta distruttiva Wafa | raid aereo a Gaza Notizie in diretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tel, 20 settembre 2024 – Siil. Almeno otto palestinesi sono stati uccisi e altri quattro feriti oggi in un attaccoisraeliano che ha colpito un edificio nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di. Lo riporta l'agenzia. Dopo le esplosioni dei dispositivi in Libano che hanno seminato morte e distruzione, la tensione è alle stelle. Israele"unada parte deldella resistenza”, ha scritto il comandante delle Guardie della rivoluzioneiana, Hossein Salami, in una lettera al leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.di Israele nel sud del Libano durante il discorso tv di Nasrallah. Il leader di Hezbollah: “Puniremo Tel, non diciamo quando e dove” Leinepaselect epa11614182 A view of the destroyed Hamad towers in Khan Yunis, southernStrip, 19 September 2024.