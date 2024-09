Riassunto | Clairfield festeggia 20 anni come consulente leader nel mid-market

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 20 settembre 2024) PARIGI–(BUSINESS WIRE)–International, una partnershipnel settore della finanza d’impresa, è orgogliosa dire a settembre il suo 20°versario. Fondata nel 2004,si è espansa daM&A focalizzato sull’Europa aglobale del mid-, con un team di 400 professionisti in 32 paesi. Fondata a Ginevra da cinque soci,si è posta l’obiettivo di fornire servizi di consulenza strategica e in materia di fusioni e acquisizioni (M&A) di alta qualità, su misura per le aziende del mid-, in particolare per quelle che cercano opportunità transfrontaliere. La visione dei fondatori si è rivelata vincente grazie alla forte performance del mercato medio attraverso le fluttuazioni dei cicli finanziari degli ultimi 20