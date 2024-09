Remuzzi lancia l’Agenzia europea per il farmaco | La nostra tradizione di solidarietà un esempio per tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Con gli occhi lucidi Giuseppeè sceso dal palco allestito al Kilometro Rosso per accogliere Mario Draghi, in visita a Bergamo per dibattere sul ruolo dei centri di innovazione nel panorama europeo. Occhi lucidi figli di un discorso da brividi, parole con cui il direttore dell’Istituto Mario Negri ha evidenziato il vero valore che rende unico nel pianeta il Vecchio Continente, il servizio sanitario pubblico, e ha ricordato ladiche da millenni vige in Europa. “Non esiste medicina senza ricerca: la medicina negli ultimi vent’anni ha fatto passi avanti giganteschi, che tuttavia sono a disposizione di pochi – esordisce il direttore -. Alcuni specifici trattamenti arrivano a costare fino ad un milione per un anno: all’Istituto curiamo bambini con farmaci che costano 400mila euro per 365 giorni di trattamento”.