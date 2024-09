Questo calcio è roba da ricchi | a San Siro biglietti a prezzi da capogiro E per il derby ce ne sono ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre 2024 – Carissimo stadio, ma quanto mi costi? Se lo chiedono da qualche mese tifosi di ogni età, “fedelissimi“ e occasionali che vorrebbero continuare ad accomodarsi sugli spalti di San. Dopo i ripetuti “sold out“ nelle annate post Covid, il primo scorcio della stagione 2024-2025 fa segnare un clamoroso passo indietro. Forse è presto per parlare di “fuga dagli stadi“, ma i segnali nonincoraggianti. Se è vero da una parte che gli abbonati hanno risposto presente (40mila nerazzurri, 39mila rossoneri),migliaia iinvenduti, anche per partite dove fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile trovare un tagliando pochi giorni prima dell’evento. I motivi di una “crisi” Martedì sera, per il debutto del Milan in Champions League contro il Liverpool, i tifosi (inclusi i circa quattromila supporter inglesi) erano “soltanto“ 59.826.