Pallanuoto l’Italia sfiderà in amichevole la rappresentativa All Stars di Serie A1 a Siracusa

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il G7 Agricoltura e Pesca – “Divinazione Expo 24” è in programma ada domani, sabato 21, a domenica 29 settembre: tra le manifestazioni collaterali all’evento è previsto anche un incontro diin mare tra una selezione italiana ed unaAlldi stranieri che militano inA1. La selezione azzurra, per l’occasione, sarà guidata dall’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo, il quale sostituirà Sandro Campagna, mentre laAlldiA1 sarà diretta dal tecnico della Recco Waterpolo, Sandro Sukno. Domani, sabato 21 settembre, alle ore 16.30, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Expo, mentre l’incontro è in programma domenica 22 settembre, alle ore 17.00, ad Ortigia, sul Lungomare di Levante “Elio Vittorini”: gli arbitri saranno Alessandro Chimenti di Catania ed Isaja William di Messina.