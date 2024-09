Napoli Manna | Osimhen un problema sul mercato ma De Laurentiis è stato lungimirante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - I meriti per ilmonstre da 149 milioni operato in estate dalsono andati in gran parte ad Aurelio De, il presidente che non ha badato a spese pur di accontentare Antonio Conte, il suo nuovo allenatore. Eppure, l'onere di valutare come spendere al meglio il suddetto budget è andato a un altro volto nuovo dalle parti di Castel Volturno: Giovanni, il direttore sportivo che, più o meno nell'ombra, ha plasmato la rivoluzione del club partenopeo che per ora sta dando i suoi frutti in campo. Proprio come il tecnico salentino, anche il dirigente salernitano ha un passato alla Juventus, la prossima avversaria degli azzurri nella gara in programma sabato 21 settembre alle 18 all'Allianz Stadium.