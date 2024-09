Maltempo in Alto Mugello Giani | Frane ma argini e fiumi hanno tenuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 – In Toscana con l'ultima ondata di"abbiamo avuto sostanzialmente delleconcentrate nel vastissimo territorio di Marradi, dove per delle ore c'è stato un isolamento di alcuni borghi, ma nessun danno alle persone. Pur nelle criticità possiamo essere soddisfatti, perché nei comuni toccati dello spartiacque appenninico abbiamo visto tenere il sistema deglie dei". A dirlo è il presidente della Regione, Eugenio, rispondendo ai giornalisti a margine di un'iniziativa sulla Toscana diffusa. "Eppure - segnala il governatore - il fiume che passa da Marradi, il Lamone, ha devastato il percorso che lo accompagna in Romagna oppure abbiamo visto il Senio, che è il fiume di Palazzuolo, che danni ha provocato nel prosieguo del percorso.