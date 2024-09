LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | iniziano le FP2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 In pista anche Charles Leclerc. 15.01 Esce dai box Carlos Sainz. 15.00 Subito grande azione con la maggior parte dei piloti che sceglie di uscire immediatamente dai box. 15.00 Inizia la seconda sessione delle prove libere. 14.58 In questo momento la temperatura dell’aria è di 30°, mentre quella dell’asfalto è di 33°. È presente il 74% di umidità ed un vento di 1.6 m/s. 14.55 Mancano 5 minuti al via delle FP2. 14.52 Nelle FP1 Lando Norris ha chiuso a 0.076 secondi da Charles Leclerc. Il britannico ha vissuto un weekend difficile in Azerbaijan a causa di un errore in qualifica che l’ha eliminato in Q1. Il pilota della McLaren deve provare a cambiare passo per tentare l’assalto al Mondiale. 14.49 A Baku Sergio Perez è stato autore del miglior weekend della propria stagione.