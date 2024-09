LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | fra poco le FP1 la Ferrari sfida la McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 Team con più vittorie: ben tre squadre hanno vinto 4 volte. Nessuna è ancora arrivata a 5. Mercedes si è imposta con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018) e Nico Rosberg (2016). Red Bull ha primeggiato con Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013) e Sergio Perez (2022).ha trionfato con Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2019) e Carlos Sainz (2023). 11.14 Piloti in attività con almeno una vittoria a Marina Bay: 4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018) 2 – ALONSO Fernando (2008, 2010) 1 – PEREZ Sergio (2022) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2023) Piloti in attività con almeno una pole position a Marina Bay: 4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018) 2 – LECLERC Charles (2019, 2022) 1 – ALONSO Fernando (2010) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2023) 11.