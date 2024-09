Lavoro incidenti senza tregua Ferito un operaio di San Giustino I sindacati | Serve più formazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ultimo incidente sulin zona è avvenuto a Sansepolcro in una ditta metalmeccanica dove è rimastoun uomo di 50 anni residente a San. L’episodio nel pomeriggio di martedì quando i mezzi della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in un’azienda del settore ferro della vicina Sansepolcro per soccorrere unrimasto gravementeal volto. Il 50enne -di origini campane ma da anni residente in Altotevere - era stato trasportato in codice 3 al policlinico delle Scotte di Siena. L’uomo mentre stava manovrando un carrello-ponte all’interno del capannone dell’azienda sarebbe stato colpito da uno dei pezzi trasportati nel gancio che gli ha procurato un pesante trauma con ferite. I colleghi, vista la gravità della situazione, hanno subito allertato il 118.