Il Governo pronto a dichiarare lo stato di emergenza dopo l' alluvione di Emilia-Romagna e Marche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Consiglio dei ministri si riunirà sabato mattina, a Palazzo Chigi, perlodiper le Regioni, colpite nuovamente dall'il 18-20 settembre 2024. Nei territori interessati, la situazione è migliorata gradualmente, e lentamente, venerdì 20 settembre, al punto che Arpae (il servizio meteo regionaleno-romagnolo) ha abbassato il livello di allerta da rossa ad arancione nella grande direttrice tra Bologna e Rimini. Ma la situazione è considerata molto difficile. Basti pensare che tra mercoledì e giovedì, nel giro di 48 ore in alcuni casi sono stati superati i 350 millimetri di pioggia, con picchi massimi tra Ravenna e Brisighella. Per alcune zone, si tratta di metà della pioggia che mediamente cade in un intero anno.