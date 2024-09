F1 | ala McLaren di Baku irregolare la Fia chiede due modifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladovrà modificare l’ala vista ae non portata a Singapore. La piegatura sui bordi non è infatti conforme alle regole e dopo le proteste degli altri team, in particolar modo della Red Bull, come riporta l’autorevole testata tedesca Auto Sport und Motor, arriva l’obbligo di cambiare l’ala posteriore e in particolare di applicare in due punti ben definiti alcune. La Ferrari è rimasta in secondo piano nelle discussioni, ma ha condiviso l’opinione del team austriaco, che ha puntato il dito contro gli attuali leader del Mondiale. F1: aladi, la FiadueSportFace.