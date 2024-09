Dalla Polizia foglio di via nei confronti di tre pregiudicati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 3 provvedimenti di allontanamento condi Via Obbligatorio neidi altrettanti soggetti con a carico pregiudizi penali e di. Nello specifico, a seguito di mirati servizi di controllo del territorio nel Comune di San’Angelo dei Lombardi, gli Agenti del locale Commissariato di P.S. procedevano, in Contrada Campilongo, al controllo di un cinquantasettenne e un ventiduenne di Napoli che si trovavano a bordo di una Fiat Puntoa loro in uso. Gli stessi, alla vista degli operatori, acceleravano improvvisamente fermandosi subito dopo.