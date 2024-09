Da non credere Tamberi ‘cambia’ sport | il video parla chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 20 settembre 2024)cambia: si sa, quando ci sono di mezzo le donne allora c’è sempre qualcosa da fare. Ilvirale sui social Qualcosa da farsi perdonare,, dopo aver perso la fede durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, ce l’ha. E forse anche per questo si “concede” a tutte le richieste della moglie. Certo, quello che ha vissuto lui lo vivono quasi tutti i mariti. Gianmarco(Lapresse) – Ilveggente.itDal salto in alto al sollevamento pesi., in unpubblicato dalla moglie sui social, si lamenta del peso di una borsa che la stessa gli ha chiesto di portare. “Mi piega la spalla” si sente neldell’atleta azzurro, campione olimpico a Tokyo, che poi a Parigi si è dovuto arrendere a quelli che sono stati dei problemi di salute che lo hanno colpito nel corso della gara. Quella delusione, ormai, è forse messa alle spalle.