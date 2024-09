Da mia sorella non me l’aspettavo Grande Fratello la confessione di una Lecciso sull’altra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)2024, le sorellein primo piano. Come sottolineato già da qualche collega della cronaca rosa – o gossippara che dir si voglia – Amandaè stata presentata al suo ingresso nel reality di Alfonso Signorini “manco fosse Maria De Filippi“. Il conduttore alla fine della prima puntata ha annunciato: “La sesta concorrente che entrerà, vi sorprenderà. Si chiama Amanda edi cognome. È ladi Loredana. Abbiamo unatra noi”. Ma chi sono queste sorellee cosa hanno fatto per essere ‘sulla bocca di tutti’ (o quasi). Beh Loredana e Raffaella, gemelle e sono apparse in televisione in diversi programmi come “La Fattoria”, “Striscia La Notizia” e “Buona Domenica“. Loredana, in particolare, è la compagna di Al Bano, ecco spiegato tanto clamore mediatico Leggi anche: “Vi devo dire una cosa su Al Bano”.